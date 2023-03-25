برلمانى: إضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية ضرورى لتجاوز التحديات الراهنة

ثمّن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضافة حوالي 3.5 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء إلى الرقعة الزراعية في مصر، وهو ما يفوق ثُلث المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية.

وتابع بدوي في بيان صادر عنه أن الرئيس منذ توليه مقاليد حكم البلاد، وهو يسعى جاهدًا لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، بأيديهم لا بأيدي غيرهم، لتوفير حياة كريمة للمواطن وتلبية كافة احتياجاته ومتطلباته.

وأكمل نائب التنسيقية أن مشروع الدلتا الجديدة يعد مشروعًا قوميًا عملاقًا يهدف لتلبية آمال وتطلعات الشعب المصري، ويأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الأزمات المتعاقبة التي شهدها العالم بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، أبرزت أهمية اعتماد الدول على ذاتها بكافة القطاعات وفي القلب منها القطاع الزراعي، لكونه إحدى أهم الأدوات التي قد تواجه به الدول هذه الأزمات العالمية والغذائية.

وأكد النائب خالد بدوي دراية القيادة السياسية بدور التنمية الزراعية في تعزيز الرخاء وتوفير الغذاء لمواطنيها، دون اللجوء لدول أخرى، خاصة أن الأزمات التي شهدها العالم مؤخرًا غيرت موازين القوى والعلاقات بين الدول وبعضها مما تتطلب خطوات فعلية على أرض الواقع متمثلة في التوسع بالمشروعات الزراعية وزيادة المساحات.