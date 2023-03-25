السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 مصابين في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف ونقلهم للمستشفى

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، أمام كوبري الدوية بمدينة بني سويف اتجاه شرق، وتم نقلهم بسيارتي إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، أمام كوبري الدوية بمدينة بني سويف اتجاه شرق، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: "محمد . ف . ع" 35 سنة، بدون عمل، مقيم بني عفان مركز بني سويف، مصاب جرح قطعي بالجبة حوالي 5 سم، و"محمد . ف . م" 34 سنة، بدون عمل، ومقيم عزبة الصفيح ببني سويف، ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، و "عبدالله . ف . ف" 32 سنة، مقيم بني سويف، بدون عمل، ومصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

الإستقبال والطوارئ الإسعاف المصرية بني سويف بنى عفان تصادم دراجتين ناريتين شمال الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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