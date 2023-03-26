الخارجية الروسية: سيتم الرد على ألمانيا بعد طرد دبلوماسيين روس

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، إن رد موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا أصبح جاهزا.

وأوضح المصدر في تصريحات لوسائل إعلام روسية محلية "أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تعاني من "هوس الجاسوسية".

وتابع: "الرد الصارم على هذه الخطوات غير الصحيّة من برلين جاهزة بالفعل -وسينال إعجابها."

وفي العام الماضي، اعتبرت روسيا 40 دبلوماسيا ألمانيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم" وأصدرت أمرا بطردهم، وذلك رداً على طرد برلين 40 دبلوماسيا روسيا في أبريل 2022.

وقالت وزارة الخارجية الروسية وقتها إنها سلمت مذكرة احتجاج إلى السفير الألماني في موسكو للإعراب عن الاحتجاج على السياسة غير الودية لبرلين وطرد 40 دبلوماسيا روسيا في الشهر الجاري.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن سفير ألمانيا في موسكو استدعي إلى وزارة الخارجية الروسية الاثنين وسلم مذكرة تفيد أن "40 موظفا في البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا اعتبروا أشخاصا غبر مرغوب فيهم".

وأكد البيان: "هذا رد متوازن" مع قرار مماثل "غير ودي" اتخذته الحكومة الألمانية في الرابع من أبريل.

وقد أعلنت روسيا، منذ شهر، عن أنها ستطرد 4 دبلوماسيين نمساويين، وذلك ردا على طرد 4 روس في فبراير، وهو ما وصفته موسكو بأنه خطوة "غير ودية وغير مبررة" من جانب فيينا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "ردا على ذلك اعتبر 4 موظفين في السفارة النمساوية في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، يجب أن يغادروا البلاد قبل 23 من الشهر الجاري".

وذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية النمساوية في بيان بحسب وكالة فرانس برس، عن طرد أربعة دبلوماسيين روس منهم اثنان معتمدان لدى الأمم المتحدة في النمسا.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء تصرفوا "بطريقة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي"، موضحة أنهم "مدعوون إلى مغادرة الأراضي في موعد أقصاه 8 فبراير". ولم يحدد البيان الاتهامات الموجهة إليهم.