محمد أنور: أرفض أدوار التلامس والإثارة وأدعم تصريحات يوسف الشريف

قال الفنان محمد أنور، إن لا يشعر بالندم على دعمه تصريحات النجم يوسف الشريف المتعلقة برفضه التلامس والمشاهد المثيرة، قائلاً: "دعمي ليوسف الشريف بعد تصريحه عن التلامس مش ندمان على تصريحي وسواء مقتنع بكلامه أو مش مقتنع هو رأيه وحر في رأيه".

حبر سري

وأكد الفنان محمد أنور، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن يوسف الشريف ناجح جداً في اختيار أعماله، وعلق على موقفه من الأدوار الجريئة، قائلاً: "لو جالي دور اللي في تلامس وأحضان أرفض الأدوار المثيرة".

أدوار الإثارة

وتابع: "الواحد مننا بيخاف لما أولاده يكبروا يشوفوا حاجة عن باباهم تضايقهم ومش هعمل أدوار فيها إثارة او تلامس ومش بحب الحاجات دي