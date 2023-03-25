مي سليم تكشف سبب عدم زواجها من هداف «الأهلي» وخلافها مع لوسي

كشفت الفنانة الأردنية مي سليم، سر عدم ارتباطها بهداف النادي الأهلي، مؤكدة أنها لم ترتبط به بسبب أنه يصغرها بعشر سنوات ورفضت الكشف عن اسمه.

وقالت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، "أنا مرتبطة خلال الوقت الحالي بشخص من الوسط الفني وبيقولوا له يا دكتور، وممكن تبقى الجوازة التالتة".

سبب خلافها مع الفنانة لوسي

كما كشفت خلال الحلقة عن سبب خلافها مع الفنانة لوسي، في كواليس مسلسل "ولي العهد"، قالة، إن الفنانة لوسي أخذت منها موقفًا طوال فترة التصوير، الأمر الذي اضطر مي لسؤالها عن سبب كرهها لها فقالت لها إنها لاتحبها وتحب شقيقتها، وأكدت لها أن دمها ثقيل، وبعدها أحبتها لأنها صعبت عليها.