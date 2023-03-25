السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مي سليم تكشف سبب عدم زواجها من هداف «الأهلي» وخلافها مع لوسي

مي سليم
مي سليم

كشفت الفنانة الأردنية مي سليم، سر عدم ارتباطها بهداف النادي الأهلي، مؤكدة أنها لم ترتبط به بسبب أنه يصغرها بعشر سنوات ورفضت الكشف عن اسمه.

وقالت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، "أنا مرتبطة خلال الوقت الحالي بشخص من الوسط الفني وبيقولوا له يا دكتور، وممكن تبقى الجوازة التالتة".

سبب خلافها مع الفنانة لوسي

كما كشفت خلال الحلقة عن سبب خلافها مع الفنانة لوسي، في كواليس مسلسل "ولي العهد"، قالة، إن الفنانة لوسي أخذت منها موقفًا طوال فترة التصوير، الأمر الذي اضطر مي لسؤالها عن سبب كرهها لها فقالت لها إنها لاتحبها وتحب شقيقتها، وأكدت لها أن دمها ثقيل، وبعدها أحبتها لأنها صعبت عليها.

مي سليم ارتباطها الفنانة لوسي خلافها الوسط الفني مسلسل ولي العهد

مواد متعلقة

مى سليم تكشف عن رغبتها فى الزواج للمرة الثالثة: «حاسة بالوحدة»

مي سليم تطرح أحدث أغنياتها «يا بنتي» احتفالًا بعيد الأم.. الأحد المقبل

«تزامناً مع عيد الأم».. مي سليم تطرح أحدث أغانيها يا بنتي

مى سليم بإطلالة شتوية مميزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

حامل المِسك| أسامة الأزهري.. الشيخ الذى نودى بـ«العَالِم الجليل» فى سن العاشرة

المبتهل إبراهيم السوهاجى: والدتى اكتشفتنى.. والنقشبندى مَثلى الأعلى

«أيام العطش والحرب 2».. سمير الفيل: الصدق ضرورة فى أدب الحرب (حوار)

شاليمار شربتلى زوجة خالد يوسف: مبسوطة بنجاحك فى «سره الباتع» (فيديو)

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3.. الجيش المصري يلقن الإرهابيين درسا لن ينسى

مساجد ومطاعم مغلقة.. مناطق الزلزال في تركيا وسوريا تحيي رمضان على استحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون