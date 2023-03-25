رئيس «الإنتاج الحربى لنظم المعلومات»: نعمل على «أرشفة» أملاك الدولة مع منظومة متكاملة للحماية والتأمين

- «أرشفة» وإدارة بطاقات التموين ووضع منظومة التأمين الصحى الشامل أبرز النجاحات

- نتعاون فى الحجر الزراعى وإصدار «كارت الفلاح» ومنظومة خاصة لربط «محطات الغاز»

كشف المهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة شركة «الإنتاج الحربى لنظم المعلومات» التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، عن دعم الوزارة جهود الدولة فى التحول الرقمى، عبر المشاركة فى ٦ مشروعات قومية. وأفاد «محروس»، فى حواره مع «الدستور»، على هامش زيارتها إحدى أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بأن أبرز نجاحات الشركة يتمثل فى منظومة «أرشفة» وإدارة بطاقات التموين، ومنظومة التأمين الصحى الشامل. وأضاف أن التعاون يمتد إلى الحجر الزراعى، وإصدار «كارت الفلاح»، والمشاركة فى ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، إلى جانب تصميم وإنتاج برامج لـ«ميكنة» العمل فى ديوان وزارة القوى العاملة و٢٧ مديرية تابعة. كما أشار إلى تولى الشركة مهمة «ميكنة» قطاع التدريب المهنى، ووضع خطط استثمارية ومحلية، مع العمل حاليًا على «أرشفة» أملاك الدولة، بجانب إنشاء منظومة متكاملة لحماية البيانات.

■ بداية.. لماذا غيرتم اسم «مركز نظم المعلومات والحواسب» ليصبح «شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات»؟

- فى البداية نحن سعداء بوجود جريدة «الدستور» معنا، وأود أن أقول إن شركة «الإنتاج الحربى لنظم المعلومات» التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، هى إحدى أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، جرى إنشاؤها عام ١٩٧٤ تحت اسم «مركز نظم المعلومات والحواسب» كشركة مساهمة مصرية. الهدف الرئيسى من الشركة هو «ميكنة» مصانع وقطاعات وزارة الإنتاج الحربى، إضافة إلى المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

وجرى تغيير اسم «مركز نظم المعلومات والحواسب» إلى «شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات»، فى مايو ٢٠٢٢، وجاء تغيير الاسم نظرًا للتغيرات التى طرأت على لائحة النظام الأساسى للمركز، من تغير فى رأس المال، وزيادة لعدد العاملين، إلى جانب زيادة دور الشركة فى تنفيذ المشروعات القومية.

■ ما أبرز جهود دعم ملف التحول الرقمى؟

- يأتى اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بملف التحول الرقمى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتولى الوزارة رئاسة لجنة «تنمية الصناعات الرقمية» فى الحكومة.

تتولى الشركة هذا الملف بشكل مباشر، وبجانب المشاركة فى المشاريع القومية، نعمل حاليًا على دعم الدولة فى ٦ مشروعات قومية فى مجال التحول الرقمى، وهى: منظومة «أرشفة» وإدارة بطاقات التموين، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة الحجر الزراعى، ومنظومة وزارة القوى العاملة، ومنظومة الحيازة الزراعية وإصدار «كارت الفلاح»، ومنظومة ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

■ كيف دعمت الشركة المؤسسات الحكومية لإعداد قاعدة بيانات واضحة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة؟

- تأتى تلك الجهود ضمن استراتيجية العمل فى الوزارة، وهى التعاون والانفتاح مع كل مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث عملت الشركة على تطوير منظومة وزارة القوى العاملة، ونجحنا فى تصميم وإنتاج برامج «ميكنة» العمل فى مبنى ديوان عام الوزارة، و٢٧ مديرية موزعة فى عواصم محافظات الجمهورية، وتصميم جميع حزم برامج «الميكنة» من خلال برامج الويب المتخصصة فى ذلك، على أن تعمل هذه البرامج على نظامىّ «الخادم/ العميل».كما تولت الشركة مهمة «ميكنة» قطاع التدريب المهنى فى وزارة القوى العاملة من خلال وضع خطط تدريب استثمارية ومحلية، لرفع كفاءة مراكز التدريب المهنى، ومتابعة البرامج للمتدربين، وتقديم مقترحات واختبارات المتدربين.

يضاف إلى ذلك «ميكنة» عدد من القطاعات والإدارات فى الوزارة، منها: الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والإدارة المركزية للموارد البشرية، وقطاع شئون مكتب الوزير، وقطاع العلاقات الخارجية والاتفاقات الدولية، وقطاع رعاية القوى العاملة وعلاقات العمل، والموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة.

وتولت الشركة أيضًا مهمة «ميكنة» قطاع التشغيل بوزارة القوى العاملة، الذى يشمل تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وترخيص عمل الأجانب، وتسجيل راغبى العمل فى الداخل والخارج، والإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ويسعدنا العمل مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

■ ما أبرز المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليًا؟

- نعمل خلال الفترة الحالية على مشروع جديد، وهو «أرشفة» أملاك الدولة، ونظرًا لما تحتويه شبكات الشركة من قواعد البيانات السرية التى يجب تأمينها، جرى إنشاء منظومة لحماية وتأمين المعلومات.

وهذه المنظومة تعمل على «تشفير» الشبكات ووسائل الاتصال، ومتابعة التطورات العالمية لعمليات «الهاكرز»، لضمان الحماية القصوى للبيانات.

■ ما مستجدات مشروع ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى؟

- تستمر جهود شركة «الإنتاج الحربى لنظم المعلومات» لتشمل ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وبالفعل جرى توقيع عقد مع شركة «غازتك» لتنفيذ مشروع الربط الرقمى لتجميع ومراجعة بيانات «الموزعات/ الخزانات» فى محطات تموين الغاز، ونقلها لحظيًا من خلال شبكة ربط البيانات، والتى تشمل: حالة المعدات، ومعدل استهلاك الطاقة للمحطات، وبيانات الخزانات من ضغوط ودورات ملء وتفاصيل المبيعات، وذلك لسهولة اتخاذ القرارات السريعة وحل المشكلات، وتقديم تقارير مفصلة، ومعرفة احتياج المحطات فى أوقات الذروة.