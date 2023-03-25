«مربوحة» ترفض استكمال العلاج لغيرتها من «جميلة».. تفاصيل الحلقة الثالثة من «الكبير أوي 7»

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بتواجد الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي، رفقة زوجته “مربوحة” التي تلعب شخصيتها رحمة أحمد، مع خبيرة العلاقات الزوجية الدكتورة جميلة التي تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية لتحل بينهما الأزمة التي وقعت بعد مرور عام على زواجهما، وشعورهما بالفتور.

وتدخل الدكتورة جميلة إلى الكبير، وزوجته مربوحة وهي تقدم الاعتذار بسبب التأخير عليهما، وتبدأ في التعرف عليهما، ليقبل الثنائي اعتذارها على الفور، وتجلس مع "الكبير ومربوحة" للحديث، وتقول: "مبدئيًا أنا مبسوطة إنكم جيتوا"، ليرد الكبير: "إنتي اللي مبسوطة، دا أنا الفرحة ما سيعانيش، أنا مفرحتش الفرحة دي ما صيف 98"، لتضحك جميلة على حديث الكبير.

وتتدخل مربوحة في الحديث قائلًة: "ومبسوطة ليه عاد، عشان حياتنا بتبوظ ومش بنبطل خناق، إلهي تنبطسي انبساطنا يا شيخة"، لترد جميلة: "أنا مبسوطة يا مربوحة إنكم هنا لأن دا معناه إن العلاقة دي مهمة بالنسبة لكم"، ويرد الكبير على جميلة: "العلاقة دي مهمة بالنسبة لي قوي قوي".

وترد مربوحة: "قصدها علاقتنا أنا وإنت واهدى شوية"، ليرد: "أنا هادي أهو، هادي شوية"، وتطلب منه مربوحة الذهاب وترك العيادة والدكتورة جميلة بسبب غيرتها على الكبير من جميلة.

أحداث «الكبير أوى 7»

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب “الكبير” الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.