السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 3 من مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة».. أكرم في رحلة البحث عن سماح

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

واصلت قناة CBC عرض حلقات مسلسلها الحصري “1000 حمد الله ع السلامة” بطولة النجمة يسرا وعدد من النجوم، حيث ُعرضت الحلقة الثالثة من المسلسل قبل قليل.

الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وشهدت الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، مقابلة أكرم وسميحة في القسم ليبدأ بعدها رحلة البحث عن “سماح” التي تقف بمفردها في الشارع مع الحقائب.

 

يسير أكرم بسيارته ينظر للفنادق المتواجدة بالمنطقة بحثا عن سماح، ويمر بسيارته من أمامهم دون أن يشعر بهم أو يشعروا به، يتخطى أكرم المكان المتواجدة به سماح مع علي دون أن يلمحها.

 

يدور حوار كوميدي بين علي وسماح دون أن يفهم معظم كلماتها باللغة الإنجليزية لكنه في النهاية يخبرها بأنه لن يتركها إلا بعد الوصول إلى أهلها.

 

“1000 حمد الله ع السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

وكانت الحلقة الماضية شهدت نشوب مشاجرة بين سميحة مع "شادية ووائل" ويجسد دورهم الفنان علاء مرسي والفنانة صفاء جلال من احتلوا شقتها، تتشاجر سميحة معهم وتتهمهم بالسرقة، يطلب "محسن" أحد الجيران بوليس النجدة لتبدأ سميحة وأولادها رحلة جديدة مليئة بالأحداث الكوميدية.

 

الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 3 من مسلسل يسرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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