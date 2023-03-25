السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مسلسل «جميلة».. شخصية ريهام حجاج تبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعى

ريهام حجاج
ريهام حجاج

استطاعت النجمة ريهام حجاج أن تتفوق على نفسها في مسلسلها الجديد "جميلة"، حيث جسدت دور وكيلة نيابة للمرة الأولى، ومع تصاعد الأحداث في المسلسل تصطدم بماضى أقرب الناس إليها، فتدخل فى صراعات نفسية هائلة لتحقيق التوازن بين منصبها كوكيلة نيابة وعلاقتها الإنسانية.

بداية قوية وساخنة وأحداث سريعة جذبت المشاهد فى أولى حلقات مسلسل جميلة، بسبب سرعة الأحداث التي لا تجعلك تمل من المشاهدة، الأمر الذي أشاد به الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحداث سريعة ومثيرة ومشوقة جذبت انتباه الجمهور:

جاءت أحداث الحلقات الأولى بالمسلسل مشوقة، حيث بدأ صناع المسلسل بتعريف شخصيات العمل وعلاقتهم ببعضهم البعض والخطوط الدرامية.

كما ظهرت جميلة، والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، أثناء تعيينها رئيس نيابة في النيابة الإدارية، بينما ظهرت والدتها شهيرة، والتي تقوم بدورها النجمة سوسن بدر، التي تملك مدرسة كبيرة.

فيما ظهرت عبير صبري في دور طليقة زوجها والتي تشعر بالغيرة الشديدة منها، وظهرت يسرا اللوزي في دور زوجة صديق زوج ريهام حجاج "أحمد وفيق" فيما ظهر نبيل عيسى في دور شقيق جميلة.

انتهت احداث الحلقة الاولى بوفاة والد جميلة والذي يقوم بدوره النجم صبري عبد المنعم  والذي قام ببيع كل أملاكه لها دون علم الأسرة مما أصابهم بالصدمة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل جميلة، بشكل كبير، بعدما اشتدت أحداث المسلسل بسبب الميراث، وتدخل شقيق جميلة، والذي رفض كل محاولات الإغراء برفع قضية عليها من أجل التنازل عن الميراث وتوزيعه وفقًا للشرع.

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مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

أحداث الحلقة جميلة جميلة الحلقة الثالثة ريهام حجاج أبطال مسلسل جميلة لريهام حجاج موعد مسلسل جميلة

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