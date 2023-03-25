منتخب إنجلترا يعلن إصابة ريس جيمس وغيابه عن مواجهة أوكرانيا

أعلن المنتخب الإنجليزي، اليوم، إصابة لاعبه ريس جيمس مدافع تشيلسي، وغيابه عن مواجهة أوكرانيا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: «خرج ريس جيمس من تشكيلة إنجلترا ولن يشارك أمام أوكرانيا يوم الأحد».

وتابع: «عاد المدافع إلى تشيلسي لتقييم حالته».

وأضاف الاتحاد في بيانه: "لم يتم التخطيط لضم بدائل في قائمة جاريث ساوثجيت ، بما في ذلك الموقوف لوك شو، حيث يواصل استعداداته الفريق في ملعب توتنهام هوتسبير التدريبي."

وعاد جيمس إلى صفوف منتخب إنجلترا، يوم الخميس الماضي، حيث شارك كبديل في الدقائق الخمس الأخيرة، في مباراة إيطاليا، في تصفيات يورو 2024، التي شهدت فوز منتخب "الأسود الثلاثة" بهدفين مقابل هدف، لكنه تعرض لانتكاسة أخرى.

وعاني جيمس من الإصابة خلال الموسم الحالي، مما جعله يشارك في 18 مباراة فقط مع "البلوز" في جميع المسابقات.

وتسببت مشكلة في الركبة في غياب الظهير الأيمن لتشيلسي عن نهائيات كأس العالم في قطر ، إلى جانب زميله في الفريق، بن تشيلويل.