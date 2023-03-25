السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى ينقب عن الآثار فى المعصرة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في التنقيب عن الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم ملك أحد الأشخاص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وتم ضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 متر، كما تم من ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة التنقيب عن الآثار تحريات المباحث تشكيل عصابي حبس نيابة حلوان الجزئية

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