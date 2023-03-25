أحد شباب الغربية: «حياة كريمة» تهتم بتقديم أكثر من خدمة يحتاجها المواطن

تستمر جهود المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تقديم أفضل ما لديها لتحسين الحالة المعيشة للمواطن المصري وتحقيق التطوير الكبير في مختلف المجالات التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في حياتهم اليومية، للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي بكافة القرى، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، مع تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي هذا السياق، قال فتحي إبراهيم، من محافظة الغربية لـ"الدستور"، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تهتم بتقديم أكثر من خدمة يحتاجها المواطن المصري في الوقت الحالي، ومن ضمنها التحول الرقمى، لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.

وأضاف فتحي إبراهيم أن كل الدول العربية والأوروبية تعتمد الأن على الإنترنت ومحركات البحث لتطوير العمل واكتساب معلومات وخبرة أكثر بكافة المجالات، ويساهم التحول الرقمي في زيادة حجم الصادرات الرقمية وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المصرى من تحقيق التحول الرقمى لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة وتحسين كفاءة العمل الحكومى؛ موضحا الجهود المبذولة لبناء قدرات الشباب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل رقمية متميزة.

وتوجه فتحي إبراهيم، بالشكر لمبادرة حياة الكريمة التي عملت باجتهاد وقامت بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ليرتقي المجتمع من تطوير وإحلال البنية التحتية وإنشاء شبكة اتصالات فائقة السرعة بنظام كوابل الألياف الضوئية بمواطنين محافظة الغربية، وإن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة للنهوض بالقرى فى مختلف المحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة فيما يتعلق بملف التحول الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.