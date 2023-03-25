السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر يسرق الهواتف الذكية بالدرب الأحمر

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم السبت، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد أنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بشخص بداخلها وشروعه في سرقة هاتفه المحمول، ولدى مشاهدته لاذ بالفرار.

وتبيّن من التحريات تحديد مرتكب الواقعة وتبيّن أنه مسجل خطر مقيم ذات العقار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه عقب اكتشافه باب الشقة محل البلاغ مفتوح فتمكن من الدخول، إلا أن المجني عليه استشعر به، فلاذ بالفرارعلى النحو المُشار إليه.

وبتطوير مناقشته أقرّ بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوبي "الخطف والمغافلة". 

نيابة الدرب الأحمر الجزئية عاطل حبس تحريات المباحث هواتف المواطنين سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب انخفضت 2% بمصر خلال أسبوع والجرام يهبط 40 جنيها

«جبر الخواطر».. شباب حلوان يقدمون وجبات الإفطار والسحور بالمجان (صور)

«الإسكوا»: انعقاد منتدى المنافسة العربي الرابع في السعودية 23 مايو

مصرع سيدة وإصابة الزوج والأبناء إثر انهيار سقف منزلهم بالفيوم

«الداخلية» توفر سلع غذائية بمبادرة «كلنا واحد» بتخفيضات 60%

«القوى العاملة» تُعلن عن فرص عمل للفتيات بكفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

" وجبة " المتحدة !

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبد السلام النابلسي.. أول من تنبأ بالكورونا ..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون