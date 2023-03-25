حبس مسجل خطر يسرق الهواتف الذكية بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم السبت، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد أنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بشخص بداخلها وشروعه في سرقة هاتفه المحمول، ولدى مشاهدته لاذ بالفرار.

وتبيّن من التحريات تحديد مرتكب الواقعة وتبيّن أنه مسجل خطر مقيم ذات العقار، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه عقب اكتشافه باب الشقة محل البلاغ مفتوح فتمكن من الدخول، إلا أن المجني عليه استشعر به، فلاذ بالفرارعلى النحو المُشار إليه.

وبتطوير مناقشته أقرّ بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوبي "الخطف والمغافلة".