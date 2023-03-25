السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: 295 فرصة عمل فى شركة كبرى بـ7 محافظات

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير 295 فرصة عمل بفروع شركة لتمويل المشروعات بـ 7 محافظات، للعمل بوظيفة أخصائى مسئول ائتمان، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة بتلك المحافظات.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم.

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وأوضحت هبة أحمد، مديرعام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه بالتنسيق مع شركة أمان لتمويل المشروعات تم توفير فرص العمل بمحافظات البحيرة والسويس والشرقية والمنوفية والإسكندرية والغربية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة مسئول ائتمان برواتب تبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى البدلات والحوافز، وتأمين اجتماعي وصحي وتأمين على الحياة، وإجازة يومي الجمعة والسبت، وفترات العمل 8 ساعات عمل يومية.

وأضافت المدير العام أن الفرص المتوفرة في أفرع شركة أمان الموجودة في محافظة الغربية بفروعها "سنباط – السنطة – كفر الزيات – سمنود – زفتى " ، ومحافظة الاسكندرية بفروعها " السيوف – المندرة – كرموز – العامرية –المنشية – العجمي"، ومحافظات الشرقية والاسماعيلية والسويس، ومحافظة البحيرة بفروعها " النوبارية – حوش عيسى"، ومحافظة المنوفية بفروعها" شبين الكوم – قويسنا – منوف – تلا – الباجور –سنتريس – بركة السبع – الشهداء –أشمون" والتي تتم فيها المقابلات الشخصية للراغبين في الحصول على تلك الفرص كما هو موضح في الإعلان المرفق بمواعيد المقابلات وعناوينها.

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فرصة عمل وزارة القوى العاملة راهب وزير القوى العاملة حسن شحاتة سوق العمل تأمين على الحياة

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وائل لطفي

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