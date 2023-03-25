السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تزور مجموعة شركات تضم 2500 عامل بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن جولة ميدانية نظمتها مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية داخل مجموعة شركات فيلوستي بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، للتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية من "صاحب العمل والعامل".

وشارك في الجولة، مدير المديرية محمد طلعت، وسامية عبدالسلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة الشركات العاملة بالمحافظات من خلال أجهزة التفتيش والسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل أمنة وضمان تطبيق احكام القانون.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، فإن محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أرسل تقريراً إلى "الوزارة" جاء فيه أن وفد المديرية التقى كتيبة إبراهيم المدير الإدارى للمجموعة، وباهر بكرى مدير شئون العاملين، وهبه عرابي شئون العاملين ،وقال أن عدد العاملين بالشركة 2500 عامل منهم 125 عاملاً من ذوى الهمم ، وأوضح أن نقاشاً دار بشأن ملف ذوى الهمم العاملين بالشركة، مؤكداً أنه تم التنبيه بمراعاة احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بعمل ذوى الهمم لدمجهم فعلياً بسوق العمل وتوفير العمل المناسب لهم طبقا لتوجيهات وزير القوى العاملة.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية حريصة على متابعة سير العمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثماري داخل المحافظة، وفق خطة عمل دورية تحرص من خلالها المديرية تغطية كافة المنشآت الموجودة بالتفتيش لضمان التأكد من تطبيق كافة احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، كما تقوم بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين من خلال التنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص لذوى الهمم من ابناء المحافظة لدمجهم فى سوق العمل.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
وزارة القوى العاملة جولة ميدانية مديرية الإسماعيلية المنطقة الحرة بالإسماعيلية وزير القوى العاملة حسن شحاتة السلامة والصحة المهنية سوق العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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