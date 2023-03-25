السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة طعن شاب لصديقه بسلاح أبيض في شبرا

طعن
طعن

تباشر النيابة العامة بالقليوبية التحقيق في واقعة طعن شاب لصديقه بسلاح أبيض بعد مشاجرة نشبت بينها بمدينة شبرا الخيمة، وطابت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

وقال المجني عليه خلال استجوابه إنه حال استقلاله درجه بخارية رفقة صديقه «محمد ر ا» مقيم بذات العنوان، اختل توازنهما وسقطا أرضا وحال قيامه بمعاتبته حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض «مطواة» وفر هاربا.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة باستقبال عامل مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وجروح قطعية بالركبة والذراع ادعاء مشاجرة بمنطقة مدينة الفتح دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «محمد م ك»، 21 سنة، عامل مقيم منطقة الفتح دائرة القسم مصاب بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بالركبة والذراع.

القليوبية شاب بطعن صديقه بسلاح أبيض مدينة شبرا الخيمة مستشفى معهد ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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