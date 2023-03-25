السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

لاعب الزمالك السابق
لاعب الزمالك السابق محمد قشمير

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير بحلوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم عبد العزيز محمد الشيمي، السن/ 19 عاما-  ومقيم /13 شارع النويد- العربة القبلية- حلوان- القاهرة- في يوم 19 / 09 / 2022- بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيض- لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات القاهرة مجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك

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