السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدينة الحسنة بوسط سيناء تحذر مواطنيها من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

عدم الاستقرار بالأحوال
عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

حذرت رئاسة مركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء المواطنين بتوخى الحيطة والحذر وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تتعرض البلاد حاليا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح شديدة يصاحبها أمطار غزيرة شمال البلاد مرورا بالقاهره الكبرى والدلتا، ومن بينها محافظة شمال سيناء.

ودعت العلاقات العامة والإعلام برئاسة مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء في- بيان اليوم السبت- جميع المواطنين بتوخى الحيطة والحذر واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، مشيرة إلى ضرورة توخى الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار وعدم القيادة إلا في الضرورة القصوى وبحذر شديد، مع تجنب التحرك بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء الرياح الشديدة أو سقوط الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة منعا لوقوع أى حوادث.

وكان المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة قد قرر رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، وذلك بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على المحافظة اعتبارا من أمس الجمعة حتى اليوم السبت.

الدكتور محمد عبد الفضيل مدينة الحسنة وسط سيناء هيئة الأرصاد الجوية الأحوال الجوية

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وائل لطفي

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