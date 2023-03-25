إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل متهمين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة العامة فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

المتهمان المحبوسان احتياطيا، على ذمة التحقيق في القضية رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.