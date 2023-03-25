«القاهرة الإخبارية»: وفاة شخصين وفقدان 9 آخرين فى انفجار مصنع شوكولاتة بأمريكا

لقي شخصان حتفهما وفُقد تسعة آخرون، بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إذ تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء، وذلك اليوم السبت في نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في الموقع

وقال وين هولدن، قائد شرطة ويست ريدينج: "عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في الموقع"، منوهًا بأن الانفجار دمر المبنى رقم 2 بالمصنع، وألحق أضرارًا بالمبنى رقم واحد، موضحًا أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.

وظهر تراكم الحطام في الشارع، مع استمرار اشتعال حريق واحد على الأقل بعد ساعات من الانفجار، حيث وقع الانفجار في مصنع شركة "آر.إم بالمر"، التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948، ويعمل لديها 850 شخصًا.