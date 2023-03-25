السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. 38 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم على متنها 6 آلاف راكب

مرسى علم
مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 38 رحلة طيران دولية مختلفة، تقل على متنها قرابة 6 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة. 

وتبين من جداول التشغيل اليوم السبت، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 38 رحلة طيران من بين 119 رحلة تصل خلال الأسبوع، كما بينت جداول التشغيل، أن اليوم تصل 13 رحلة من بولندا و7 رحلات من ألمانيا و7 من إيطاليا و5 رحلات من التشيك ورحلة من بلجيكا وأخرى من النمسا وأخرى هولندية.
ويستقبل  مطار مرسى علم الدولي ما يقرب من 45 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، ومن المقرر وصولهم على متن 121 رحلة طيران  قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية على مدار الأسبوع المقبل بدءا من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبلة، وذلك حسب جداول التشغيل المعلنة بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

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اليوم.. 38 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم على متنها 6 آلاف راكب

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