«يحيى وكنوز2» يستعين بمترجم إشارة لدعم ذوى الهمم

استعان مسلسل الأطفال الشهير "يحيى وكنوز" بمترجم للغة الإشارة، لمساعدة ذوي الهمم من الصم والبكم على متابعة أحداث المسلسل.

ووفرت الشركة المتحدة للخدمت الإعلامية المنتجة للمسلسل، خاصية مترجم الإشارة بطريقة الرسوم المتحركة، حيث قررت الشركة طرح الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز"، مدعومًا بلغة الإشارة، لإتاحة فرصة مشاهدة العمل لأصحاب الهمم من الصم والبكم.

جدير بالذكر أن الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة في هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالمين الحديث والقديم طول الحلقات.