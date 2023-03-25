درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت 25 مارس 2023 فى محافظات مصر

يحرص الكثيرين على معرفة درجات الحرارة و حالة الطقس اليوم السبت 25 مارس 2023 في محافظات مصر عبر محرك البحث بموقع جوجل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن مصر ستشهد الآن ذروة في حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والدلتا ومرورا بمدن القناه وشمال الصعيد ومدينة سيناء سيصاحبها سقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق ولسماع دوى الرعود، لذا يجب توخى الحيطة والحذر.

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درجات الحرارة و حالة الطقس اليوم السبت 25 مارس 2023 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” درجات الحرارة و حالة الطقس اليوم السبت 25 مارس 2023 في محافظات مصر بهذا التقرير.

ويتوقع جميع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهارًا بالقاهرة الكبرى والوجـه البحري وفي شمال الصعيد، وطقس يكون معتدل على كافة السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسيسود ليلًا طقس بارد في أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأ رصاد الجوية في انخفاض بدرجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم السبت 25 مارس واستمرار لسقوط الأمطار على مناطق شمال البلاد مرورا في القاهرة الكبرى لمناطق شمال الصعيد وسيناء وفي شمال محافظة البحر الأحمر لتصل إلى حد السيول على محافظة سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على جميع أنحاء البلاد

الدرجة العظمى الصغرى اليوم