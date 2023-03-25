السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مُحذرًة من تصوير البرق والرعد.. «الأرصاد» تُعلن موعد استقرار حالة الطقس

البرق
البرق

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس.

وأكدت “غانم” أن شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تشهد اعتبارًا من مساء الجمعة،  حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى بعض المناطق في سيناء والصعيد والمناطق الصحراوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة “صدى البلد”، أن سقوط الأمطار مستمر حتى مساء غدٍ السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة لنشاط مكثف للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض مناطق الجنوب.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الأحد المقبل، تشهد أغلب أنحاء الجمهورية استقرارًا وتحسنًا نسبيًا في الجو.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تصوير البرق والرعد من “بلكونات” المنازل خلال سقوط الأمطار.

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