السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

أول حوادث الطقس السيئ بالمنوفية.. احتراق محول كهرباء بمنوف وانقطاع التيار الكهربائى

جريدة الدستور

شهدت محافظة المنوفية اليوم الجمعة، أجواء من الطقس السيئ سادت جميع أنحاء المحافظة، حيث تعرضت قرية سنجرج التابعة لمركز منوف، لاشتعال النيران بمحول كهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة وأبلغ الأهالي شركة الكهرباء للتعامل مع المحول الذي أثار الرعب والفزع بالمنطقة. 

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وقال وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف إن سبب احتراق المحول هو شرز حدث في المحول بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة مساء اليوم، وجار التعامل مع المحول عن طريق فريق الصيانة التابع لشركة الكهرباء بعد وصول بلاغ لغرفة العمليات، مشيرًا إلى متابعته للموقف مع الكهرباء والوحدة المحلية.

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وفي ذات السياق سادت حالة من الطقس المتقلب وأمطار ورعب وبرق على جميع الانحاء في محافظة المنوفية، حيث سقطت أمطار شديدة على المراكز والقرى كما شهدت المحافظة ظاهرة البرق والرعد في السماء، حيث إنه من المتوقع زيادة في الأمطار لتتحول إلي غزيرة وفق ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية عبر تقريرها المذاعة.

وتمركزت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمختلف أنحاء المحافظة استعدادا لهطول الأمطار المتوقعة، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

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ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

اشتعال النيران اعاقة حركة السير التيار الكهربائي التواجد الميداني الشوارع والميادين انتظام الحركة المرورية انقطاع التيار الكهربائي حوادث الطقس

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