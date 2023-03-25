السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الطب الشرعى ينفى وجود شبهة جنائية فى وفاة شاب شنقًا بالعجوزة

جثة
جثة

كشف مصدر أمني عن ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي يُفيد إبثبات الصفة التشريحية لجثة شاب عثر عليه مشنوقا، لبيان سبب الوفاة.

وأشار التقرير المبدئي عقب الكشف الظاهري لجثة الشاب إلى أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة كسر بالرقبة أحدثه الشنق بالحبل.

وأفادت التحريات بأن الشاب هو من أقدم على قتل نفسه، ولا توجد أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "نادر.ي خ".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

إجراءات القانونية التحريات التجزئة الاختناق التقرير المبدئي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى القطامية 4 أيام

سيول وأمطار رعدية.. طوارئ بـ«الرى» للمواجهة

اليوم.. 38 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم على متنها 6 آلاف راكب

الأرصاد تحذر: أمطار جديدة وثلوج فى هذه المناطق اليوم

بينهم 3 أطفال.. إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم ببنى سويف

القبض على عصابة بيع «موبايلات وهمية» على فيسبوك.. وإحالتهم لـ«الجنايات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس