تقرير الطب الشرعى ينفى وجود شبهة جنائية فى وفاة شاب شنقًا بالعجوزة

كشف مصدر أمني عن ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي يُفيد إبثبات الصفة التشريحية لجثة شاب عثر عليه مشنوقا، لبيان سبب الوفاة.

وأشار التقرير المبدئي عقب الكشف الظاهري لجثة الشاب إلى أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة كسر بالرقبة أحدثه الشنق بالحبل.

وأفادت التحريات بأن الشاب هو من أقدم على قتل نفسه، ولا توجد أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "نادر.ي خ".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.