السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

استقبل مستشفى الفيوم العام، منذ قليل، 10 أشخاص مُصابين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة القيادة في يد السائق.

 وعلى الفور انتقلت 4 سيارات لمكان الحادث وتبين إصابة 10 مواطنين، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حبس ولي أمر اعتدى على معلم بالضرب في الفيوم

في واقعه مهينه شهدتها محافظه الفيوم حيث  أقدم ولي أمر طالب بالمدرسة الثانوية التجارية التابعة لإدارة سنورس التعليمية بالفيوم، على صفع معلم بالقلم أمام أعين المعلمين والطلاب وتعنيفه للمعلم، بسبب تعنيف المعلم لإبنه بسبب حضوره الطالب متأخر.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من الدكتورة رحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، بقيام ولى أمر طالب بالتعليم الثانوي التجارى بالتعدى بالضرب، على معلم داخل المدرسة أمام المعلمين والطلاب.

وكشفت تحريات المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن الطالب حضر متأخراً وعندما عنفه المعلم على التأخير اتصل بوالده والذى اقتحم المدرسة ودخل إلى الفناء وعندما قابل المعلم صفعه على وجهه أمام الموجودين.

وقررت نيابة سنورس بالفيوم، حبس ولى أمر اعتدى بالضرب على معلم داخل مدرسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأصدر عيسى محمود نقيب معلمى الفيوم، بيانا استنكر فيه ماحدث لمعلم من قبل ولى أمر، مطالباً بتوقيع أشد عقوبة، حتى لا يتكرر هذا المشهد ضد المعلمين ورثة الأنبياء، وأنهم لم يتنازلوا عن حق المعلم ورد اعتباره فيما حدث.

اصابة 10 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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