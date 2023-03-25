ضرب نار يقدم لافته شرفيه لفنانى الزمن الجميل..السندريلا وأحمد زكى أبرزهم

استخدم صناع مسلسل “ضرب نار”، صور العديد من نجوم الزمن الجميل، كلافتة تقديرية منهم لأبطال أعطوا الفن حالة فنية مميزة طوال سنوات.

وظهر في الحلقة مجموعة صور لنجوم الزمن الجميل، في لافتة طيبة من صناع العمل، حيث ظهر منهم السندريلا سعاد حسني، الفنان أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، وصلاح جاهين، ونجيب محفوظ.

“ضرب نار” مسلسل من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي، ويشارك بجانبهم في العمل كلا من سهير المرشدي، تامر مجدي، مها نصار، ماجد المصري، إيمان السيد، انتصار، أحمد بدير، وآخرون، وهو من إخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.