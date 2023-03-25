السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ضرب نار يقدم لافته شرفيه لفنانى الزمن الجميل..السندريلا وأحمد زكى أبرزهم

بوستر مسلسل ضرب نار
بوستر مسلسل ضرب نار

استخدم صناع مسلسل “ضرب نار”، صور العديد من نجوم الزمن الجميل، كلافتة تقديرية منهم لأبطال أعطوا الفن حالة فنية مميزة طوال سنوات. 

 

وظهر في الحلقة مجموعة صور لنجوم الزمن الجميل، في لافتة طيبة من صناع العمل، حيث ظهر منهم السندريلا سعاد حسني، الفنان أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، وصلاح جاهين، ونجيب محفوظ.

 

“ضرب نار” مسلسل من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي، ويشارك بجانبهم في العمل كلا من سهير المرشدي، تامر مجدي، مها نصار، ماجد المصري، إيمان السيد، انتصار، أحمد بدير، وآخرون، وهو من إخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

مسلسل ضرب نار
مسلسل ضرب نار
احمد العوض أحمد العوضي السندريلا سعاد حسني سعاد حسني سهير المرشدي مسلسل ضرب نار مصطفى فكري

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وائل لطفي

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