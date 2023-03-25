السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من «فيتوريا» بعد فوز مصر على مالاوى

فيتوريا
فيتوريا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن انتصار الفراعنة على مالاوي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

وقال فيتوريا في تصريحات عقب المباراة: "حققنا فوزا مستحقا، الشوط الأول كنا الأفضل وأضعنا العديد من الفرص ولعبنا بحماس شديد والمنافس لم يتمكن من الوصول إلى المرمى".

وأضاف: "الأداء تراجع في الشوط الثاني لكننا نجحنا في الحفاظ على النتيجة وكان لا بد أن نسجل أهدافًا أكثر من ذلك، ومن المفترض أن نكون أكثر فاعلية أمام المرمى".

وواصل: "دائما ما اعتمد على الأداء الهجومي في جميع المباريات ودائما ما يتحكم فريقي في سير المباراة وهو من يمتلك الكرة أكثر واليوم خلقنا الفرص ولذلك أنا لست قلقًا".

وتابع: "شخصية منتخب مصر دائما ستكون هجومية، فقد سددنا 21 تسديدة على المرمى وكان لا بد أن نسجل مزيد من الأهداف".

وعن فردية مرموش، أوضح: "أنا من طلبت من عمر مرموش أن يستخدم مهاراته ولا يعود بالكرة للخلف لأنه لاعب مهاري ويمكنه المرور في المواجهات الفردية".

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر منتخب مالاوي مباراة مصر ومالاوي تصفيات أمم أفريقيا 2024

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