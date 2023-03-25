مازن هشام يصعد لنصف نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش

تأهل مازن هشام، لاعب أندية وادى دجلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوبتاسيا للإسكواش (رجال)، المقامة في لندن، ليواجه اللاعب يوسف سليمان المصنف رقم 12 عالميًا، غدًا السبت، على بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

ونجح مازن هشام المصنف التاسع عالميًا في الصعود لدور نصف النهائي لبطولة أوبتاسيا، عقب تغلبه على زميله في النادي علي فرج المصنف الخامس عالميًا في دور ربع النهائي بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-5)(11-7)(9-11) (1-11) (12-10) في مباراة استغرقت (66) دقيقة.

وانطلقت بطولة أوبتاسيا للاسكواش يوم 21 مارس وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108 آلاف دولار، ويشارك بها 3 لاعبين من وادى دجلة هم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم.