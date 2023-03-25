السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مازن هشام يصعد لنصف نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش

مازن هشام
مازن هشام

تأهل مازن هشام، لاعب أندية وادى دجلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوبتاسيا للإسكواش (رجال)، المقامة في لندن، ليواجه اللاعب يوسف سليمان المصنف رقم 12 عالميًا، غدًا السبت، على بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

ونجح مازن هشام المصنف التاسع عالميًا في الصعود لدور نصف النهائي لبطولة أوبتاسيا، عقب تغلبه على زميله في النادي علي فرج المصنف الخامس عالميًا في دور ربع النهائي بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-5)(11-7)(9-11) (1-11) (12-10) في مباراة استغرقت (66) دقيقة.

وانطلقت بطولة أوبتاسيا للاسكواش يوم 21 مارس وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108 آلاف دولار، ويشارك بها 3 لاعبين من وادى دجلة هم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم.

الدور نصف النهائي اسكواش جوائز مالية دولا دور نصف النهائي للاسكواش

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

صفارات الإنذار تدوى فى عدة مناطق بأوكرانيا

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

خريطة عرض جميع مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

الحلقة الثانية.. أول ظهور لـ رشا مهدى فى مسلسل الكتيبة 101

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس