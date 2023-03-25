رئيس مركز الترميم السينمائي: نقل الجريدة السينمائية احتاج لأكثر من 3 سنوات

قالت المهندسة ندى حسام الدين، رئيس مركز الترميم السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي، إن نقل الجريدة السينمائية بالمركز احتاج لأكثر من 3 سنوات، وتم الحفاظ على أكثر من 98% من محتواها، مشيرة إلى أن جميع الأعداد التي تملكها الهيئة العامة للاستعلامات متوفرة في المركز.

مركز الترميم السينمائي

وأكدت “حسام الدين”، في تصريحات لبرنامج "العاشرة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عملية الترميم تُجرى من خلال عدة مراحل تتمثل في الترميم اليدوي أو الفيزيائي والتي يتم فيه فحص الشريط للإطلاع على حالته الفنية والعمل على علاجه، مرحلة الغسيل، مرحلة النقل والتي تتم بأحدث التقنيات العلمية، التلوين، الأرشفة الإلكترونية للمنتج النهائي.

الوثائق الرقمية الفنية

وأضافت أن مركز الترميم الفني السينمائي يضم عدد كبير من البرامج التي تعوض المفقود من شرائط التخزين، وهذه البرامج تبرز أدق التفاصيل في هذه الشرائط بأعلى جودة.