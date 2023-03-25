السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس مركز الترميم السينمائى: نحن فى صراع مع الزمن لإنقاذ التاريخ الفنى

شريط أفلام
شريط أفلام

قالت المهندسة ندى حسام الدين، رئيس مركز الترميم السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي، إن تاريخ مصر السينمائي عظيم ويمتد لأكثر من ١٠٠ عام، وهذا التاريخ العريق للأسف الشديد مخزن على شرائط تخزين معرضة للتلف والتحليل مع مرور الزمن.

 

مركز الترميم السينمائي 

وأكدت المهندسة ندى حسام الدين، خلال حوارها لكاميرا برنامج "العاشرة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التكنولوجيا الرقمية اجتاحت العالم، ولهذا حرصت الدولة على استخراج التاريخ الفني السينمائي للحفاظ عليه ومعالجتها بالصورة الرقمية، لذا المركز في صراع مع الزمن لإنقاذ هذا التاريخ الفني. 

الوثائق الرقمية الفنية

 

وأضافت في حديثها، أنه تم إنشاء المركز عام ٢٠١٨ من أجل إنقاذ تاريخ مصر، وكانت البداية بجريدة مصر السينمائية التي تحمل الكثير من الوثائق المصرية والعربية التي يجب الحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

رئيس مركز الترميم السينمائي ندى حسام الدين اكسترا نيوز تاريخ مصر الفني العاشرة

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