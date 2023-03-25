جهود مكثفة لرفع مياه الأمطار من شوارع زفتى بالغربية

انتشر عمال مجلس مدينة زفتى، مدعومين بمعدات الوحدة المحلية، وعمال الصرف الصحي، مدعومين بسيارات شفط وكسح المياه التابعة لشركة المياه بمحافظة الغربية، في مختلف شوارع المدينة، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة منذ قليل، والتي استمرت لمدة اقتربت من الساعة.

وأشرف على عمال مجلس المدينة وعمال الشركة المحاسب إبراهيم فايد رئيس المجلس، ونواب رئيس مجلس مدينة زفتى الثلاث، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة، حيث يطوف العمال شوارع المدينة التي وردت منها الشكاوى، والتي لم يرد منها شكاوى في محاولة منهم لتهيئة الشوارع للمارة قبيل دخول اليوم الجديد وحتى يتمكن التلاميذ والطلاب والموظفون، من الذهاب لأعمالهم السبت.

وتعرضت محافظة الغربية، لتحول مفاجئ في أحوال الطقس، حيث ظهر البرق في سماء مدن وقرى المحافظة، وسُمع الرعد جليًا، وانخفضت درجات الحرارة وشعر الجميع بالبرودة.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن طارق رحمي، محافظ الغربية يتابع عن كثب عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع التي شهدتها العديد من قطاعات المحافظة أمس، لافتًا إلى أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم المدن والأحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

وأكد نائب المحافظ، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، والهيئة العامة للنظافة والتجميل والوحدات المحلية بالحضور الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بالبؤر المتبقية وتمهيد الطرق لحركة سير المواطنين مع استمرار تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى من المحتمل أن تتعرض لتراكمات وسقوط للأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأوضح أن محافظ الغربية، كلف بمراجعة دورية لحالة أعمدة الإنارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار حفاظا على السلامة العامة مع رفع حالة الاستعداد للتحرك الفوري لفرق الشفط.

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى

رفع مياه الأمطار من شوارع زفتى