بمشاركة ديانج.. مالي تتغلب على جامبيا وتواصل انتصاراتها في تصفيات أمم إفريقيا 2023

حقق المنتخب المالي، فوزًا ثمينًا وهامًا بتغلبه على ضيفه منتخب جامبيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب (26 مارس) بالعاصمة باماكو، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع منتخب مالي، رصيده إلى 9 نقاط، ليحافظ على موقعه في الصدارة، ويواصل تحقيق العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد جامبيا، عند 3 نقاط، في المركز الرابع والأخير.

وشهدت المباراة، مشاركة أليو ديانج، نجم الأهلي مع منتخب مالي، خلال المباراة، حيث شارك اللاعب طوال شوطي اللقاء.

افتتح كاموري دومبيا، التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف أداما تراوري، الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 عبر ركلة جزاء، ليواصل منتخب "النسور" تحقيق انتصاراته في التصفيات.

وسيحل منتخب مالي، ضيفًا على جامبيا، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء.

وكان منتخب جنوب السودان، قد حقق انتصارًا غاليًا خارج الديار، على حساب مضيفه منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن الجولة ذاتها من التصفيات.

وتحتل جنوب السودان، المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الكونغو، التي تحتل المركز الثالث.