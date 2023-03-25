بايدن أمام البرلمان الكندى: لا نريد المواجهة مع إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستبقي الضغط على نظيره الروسي بوتين عبر العقوبات، مؤكداً أن الولايات المتحدة الامريكية ستواصل دعم أوكرانيا.

وفى كلمته أمام البرلمان الكندى قال بايدن تعليقا على الضربة في سوريا “لا نسعى لمواجهة مع إيران”.

ماذا حدث في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن غارة شنتها طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع، الخميس، أسفرت عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومقاول آخر في شمال شرق سوريا.

وأضافت أن القوات الأمريكية ردت بعد فترة وجيزة بـ"ضربات جوية دقيقة" في سوريا، مستهدفة منشآت تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الهجوم على القوات الأمريكية استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1:38 مساء (1038 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، إن مجتمع المخابرات الأمريكية حدد أن الطائرة بدون طيار من أصل إيراني، لكنه لم يقدم أي دليل فوري آخر يدعم هذا الادعاء.

- وتابع أوستن: «تم تنفيذ الضربات الجوية ردًا على هجوم اليوم، بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري».

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن اثنين من الجرحى عولجا في الموقع، بينما تم نقل ثلاثة آخرين والمقاول المصاب إلى منشآت طبية في العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات في دير الزور في سوريا، وهي محافظة استراتيجية على الحدود مع العراق، وتحتوي على حقول نفط.

وشهدت المنطقة أيضًا ضربات جوية يشتبه في أن إسرائيل نفذتها في الأشهر الأخيرة استهدفت طرق الإمداد الإيرانية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الأمريكية قتلت ستة مقاتلين مدعومين من إيران في مستودع أسلحة في حي حرابيش بمدينة دير الزور شرقي البلاد.

وقال المرصد، الذي يعتمد على شبكة اتصالات محلية في سوريا، إن قصفًا أمريكيًا لموقع بالقرب من بلدة الميادين أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين آخرين.



وأضاف المرصد أن ضربة أمريكية منفصلة استهدفت موقعا عسكريا قرب بلدة البوكمال على طول الحدود مع العراق.