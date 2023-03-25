السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن أمام البرلمان الكندى: لا نريد المواجهة مع إيران

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستبقي الضغط على نظيره الروسي بوتين عبر العقوبات، مؤكداً أن الولايات المتحدة الامريكية ستواصل دعم أوكرانيا. 

 

وفى كلمته أمام البرلمان الكندى قال بايدن تعليقا على الضربة في سوريا “لا نسعى لمواجهة مع إيران”. 

 

ماذا حدث في سوريا 

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن غارة شنتها طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع، الخميس، أسفرت عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومقاول آخر في شمال شرق سوريا.

 

وأضافت أن القوات الأمريكية ردت بعد فترة وجيزة بـ"ضربات جوية دقيقة" في سوريا، مستهدفة منشآت تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

 

وأضافت أن الهجوم على القوات الأمريكية استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1:38 مساء (1038 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

 

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، إن مجتمع المخابرات الأمريكية حدد أن الطائرة بدون طيار من أصل إيراني، لكنه لم يقدم أي دليل فوري آخر يدعم هذا الادعاء.

 

- وتابع أوستن: «تم تنفيذ الضربات الجوية ردًا على هجوم اليوم، بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري».

 

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن اثنين من الجرحى عولجا في الموقع، بينما تم نقل ثلاثة آخرين والمقاول المصاب إلى منشآت طبية في العراق.

 

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات في دير الزور في سوريا، وهي محافظة استراتيجية على الحدود مع العراق، وتحتوي على حقول نفط.

 

وشهدت المنطقة أيضًا ضربات جوية يشتبه في أن إسرائيل نفذتها في الأشهر الأخيرة استهدفت طرق الإمداد الإيرانية.

 

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الأمريكية قتلت ستة مقاتلين مدعومين من إيران في مستودع أسلحة في حي حرابيش بمدينة دير الزور شرقي البلاد.

 

وقال المرصد، الذي يعتمد على شبكة اتصالات محلية في سوريا، إن قصفًا أمريكيًا لموقع بالقرب من بلدة الميادين أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين آخرين.


وأضاف المرصد أن ضربة أمريكية منفصلة استهدفت موقعا عسكريا قرب بلدة البوكمال على طول الحدود مع العراق.

​جو بايدن سوريا روسيا ​​​فلاديمير بوتين إيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023

بكين تحث الولايات المتحدة على وقف سلوكها الاستفزازى فى بحر الصين الجنوبى

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

الجيش الأمريكى يعلن فتح تحقق فى سبب عدم تشغيل منظومة الدفاع خلال هجوم سوريا

«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تقدم عرضا مغريا لسلوفاكيا بشأن إرسال ميج ـ 29 لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس