السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بـ«تحية للصين».. بايدين يثير ضحكات أعضاء البرلمان الكندى (فيديو)

بايدن
بايدن

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لموقف مضحك خلال خطاب أمام البرلمان الكندي، حيث تعثر الرئيس الأمريكي ووجه التحية للصين بدلًا من كندا.

وقال بايدن: "اليوم أحيي الصين على... أنا آسف، أنا أحيي كندا.. أنتم تعرفون أنني أفكر بالصين، لكن دعونا لا نتحدث عن ذلك الآن"، الأمر الذي أثار ضحك الحاضرين بالبرلمان الكندي. 

https://t.me/smotri_media/42792

ووصل بايدن في زيارة رسمية إلى كندا، التقى خلالها برئيس الوزراء، جاستن ترودو، وألقى خطابا رسميا أمام البرلمانيين الكنديين.

وأعلن “بايدن” خلال خطابه في البرلمان الكندي، عن تحديث نظام الدفاع الجوي الأمريكي والكندي المشترك.

وقال بايدن: “ستتلقى نوراد ”قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية" قريبا رادارات ما وراء الأفق من الجيل التالي لتعزيز قدرات الإنذار المبكر"، وأشار إلى أنه سيتم أيضا تحديث البنية التحتية للرقابة في إطار نظام نوراد هذا العام.

وتجمع نوراد بين أنظمة الدفاع الجوي لكندا والولايات المتحدة،  وأعلنت السلطات الكندية في يونيو أنها ستخصص 4.9 مليار دولار كندي  لتطويرها على مدى السنوات الـ6 المقبلة.

​جو بايدن كندا الصين البرلمان “ضحكة صفرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

المرصد السورى: سماع دوي انفجارات عنيفة فى «دير الزور»

البريد: خصم 25% علي أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في أبو المطامير

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

بـ«تحية للصين».. بايدين يثير ضحكات أعضاء البرلمان الكندى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس