بـ«تحية للصين».. بايدين يثير ضحكات أعضاء البرلمان الكندى (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لموقف مضحك خلال خطاب أمام البرلمان الكندي، حيث تعثر الرئيس الأمريكي ووجه التحية للصين بدلًا من كندا.

وقال بايدن: "اليوم أحيي الصين على... أنا آسف، أنا أحيي كندا.. أنتم تعرفون أنني أفكر بالصين، لكن دعونا لا نتحدث عن ذلك الآن"، الأمر الذي أثار ضحك الحاضرين بالبرلمان الكندي.

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ووصل بايدن في زيارة رسمية إلى كندا، التقى خلالها برئيس الوزراء، جاستن ترودو، وألقى خطابا رسميا أمام البرلمانيين الكنديين.

وأعلن “بايدن” خلال خطابه في البرلمان الكندي، عن تحديث نظام الدفاع الجوي الأمريكي والكندي المشترك.

وقال بايدن: “ستتلقى نوراد ”قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية" قريبا رادارات ما وراء الأفق من الجيل التالي لتعزيز قدرات الإنذار المبكر"، وأشار إلى أنه سيتم أيضا تحديث البنية التحتية للرقابة في إطار نظام نوراد هذا العام.

وتجمع نوراد بين أنظمة الدفاع الجوي لكندا والولايات المتحدة، وأعلنت السلطات الكندية في يونيو أنها ستخصص 4.9 مليار دولار كندي لتطويرها على مدى السنوات الـ6 المقبلة.