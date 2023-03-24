الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هجوم صاروخى جديد على قاعدة التحالف الأمريكى فى «دير الزور» السورية

قصف صاروخي
قصف صاروخي

تعرضت قاعدة للتحالف الأمريكي في “دير الزور” السورية، اليوم الجمعة، لهجمات صاروخية جديدة. 

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع، شنت هجومًا أمس الخميس، أسفرت عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومقاول آخر في شمال شرق سوريا.

وأضافت أن القوات الأمريكية ردت بعد فترة وجيزة بـ"ضربات جوية دقيقة" في سوريا، مستهدفة منشآت تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الهجوم على القوات الأمريكية استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1:38 مساء (1038 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان له، إن المخابرات الأمريكية أكدت أن الطائرة بدون طيار من أصل إيراني، لكنه لم يقدم أي دليل فوري آخر يدعم هذا الادعاء.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الأمريكية قتلت ستة مقاتلين مدعومين من إيران في مستودع أسلحة في حي حرابيش بمدينة دير الزور شرقي البلاد. 

وقال المرصد، الذي يعتمد على شبكة اتصالات محلية في سوريا، إن قصفًا أمريكيًا لموقع بالقرب من بلدة الميادين أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين آخرين.

سوريا دير الزور ريف دمشق أمريكا أعضاء التحالف

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