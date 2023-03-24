محمد الشماع.. أحد المشاركين في كتابة مسلسل «رسالة الإمام» يكشف تفاصيل زيارته لمقام «الشافعي»

كتب الكاتب الصحفي محمد الشماع أحد المشاركين في كتابة مسلسل “رسالة الإمام” تعليق علي الحلقة الثانية من المسلسل وقال عبر صفحته علي “فيسبوك”: "هذا مقام سيدنا ومولانا محمد بن إدريس الشافعي.. بحكم إني مولود في سوق السلاح فمسألة زيارة المقامات أمر معتاد بالنسبة لي، رجلي تاخدني أحيانا للسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا الحسين وست فاطمة النبوية وغيرهم من الأوليا المنثورة مقاماتهم في المناطق القريبة".

وأضاف: "لكن بعد ما محمد هشام أشرف على الكتابة بالمسلسل قال لي يلا بينا على مشروع مسلسل "رسالة الإمام" كان من المنطقي أقوم بزيارة خاصة لمقام الإمام الشافعي، وكأني باخد الإذن منه".

وأضاف: "اليوم كان برد، بعد ما صليت العصر في الجامع، فتح لي خادم الجامع المقام ودخلت، حسيت إحساس مختلف عن كل مرة بزوره فيها، إحساس رهبة وحمل زيادة، وكأني شيلت جبل الأوليا (المقطم) على كتافي".

واستكمل: "ست ثلاثينية بتدخل بعدي بخمس دقايق تقريبًا وبتلفت انتباهي جدا، لابسة عباية سوداء ضيقة، وعاملة حواجبها بشكل حاد جدًا، وحاطة مكياج فقير، لكني حسيت قد إيه هي كانت محتاجة حاجة من الإمام. الست دخلت مسكت المقصورة وعيطت، وراحت عند المحراب وصلت ركعتين، وبعدين مشيت، حسيت إنها مشيت سعيدة، وكإن إشارة جت لها، زي ما جت لي بالظبط.. قربت من المقام وبصيت لقيت اللي في إحدى الصور اللي مع البوست ده: جوابات وجلابيات وصور وفلوس وعرايس خشبية، وكل حاجة من دول بحس إن وراها قصة طويلة يمكن تتحكي، كل حاجة من دي بحس إن الإمام الشافعي نفسه على علم بيها".

واختتم: "خرجت من عنده بنفس الراحة واليقين إني لازم أكون جزء من عمل يحكي سيرته بشكل مختلف عن المسلسلات الدينية اللي اتعودنا عليها".