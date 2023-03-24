«حضرة العمدة» الحلقة 2.. «ختان الإناث» أبرز قضايا روبي بعد وصولها «تل شبورة»

انتهت منذ قليل الحلقة الثانية لأحداث مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، والذي يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات الحياة، ومنصة واتش ات الرقمية.

واقتصر المشهد الأخيرة من الحلقة، على غضب واستياء «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» وتجسدها روبي، عندما أبلغتها ««مستورة» العاملة فى ڤيلا عائلة الفوارسة وتجسدها الفنانة الشابة زينب العبد، أنها ستذهب الى حفل طهور نجلة شقيقتها، وعلى الفور ذهبت روبي معها، للحاق بالطفلة من تلك العملية التى يعقاب عليها القانون، فى اطار مناقشة المسلسل إحدى القضايا الاجتماعية الهامة «ختان الإناث» وتوعدت للدكتورة التى ستفعل ذلك وتجسدها الفنانة نهلة سلامة، ومن ثم قامت بالاتصال وابلغت الشرطة بتلك العملية الخطيرة التى تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن يتبع ختان الإناث بعض المفاهيم الخاطئة عن الصحة والدين والقبول الاجتماعي، إذ تعتبره بعض الثقافات علامة للطهر والعفة، ورمزاً للنظافة الشخصية، ووسيلة للحفاظ على العذرية، إلا أن هذه الممارسة على العكس تماماً من هذه المعتقدات الخاطئة، حيث تسبب مضاعفات جسدية ونفسية خطيرة للفتيات.

أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.

تردد قناة الحياة الناقلة لمسلسل «حضرة العمدة»

كشفت شبكة تليفزيون الحياة، القناة الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يتم عرض حلقات مسلسل «حضرة العمدة» عبر منصة WATCH IT الرقمية فى تمام الثامنة والنصف مساء يوميا.