أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع نوة «عوة» ببورسعيد

شهدت بورسعيد مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة تزامن مع نوة “عوة” وتأتي قبل نوة العجوزة آخر نوات الشتاء وتستمر لمدة 6 أيام يصاحبها رياح شرقية وتكون ممطرة.

وطبقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية فإن نوة العوة بدأت اليوم وتعرضت أغلب محافظات مصر خاصة المحافظات الساحلية لأمطار غزيرة على مدار اليوم وبلغت درجات الحرارة 16 درجة مئوية مساءا وحذرت من تخفيف الملابس ليلًا.

وفي سياق متصل أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد أن غرفة العمليات تتابع تقلبات الطقس علي مدار اليوم وأن ارتفاع الأمواج وصل إلى 4 أمتار والرياح إلى 11 كم في الساعة وإذا ارتفعت الأمواج عن 5 أمتار فجر غدًا فإنه سيتم غلق ميناء الصيد لأنه سيشكل خطورة على الصيادين وأوضح أن مراكب الصيد وصلت عصر اليوم رصيف الميناء وحذر صيادي الدهرا من الصيد في هذه الأجواء مما يشكل خطورة على حياتهم.

من جانب آخر انتشرت سيارات ومعدات سحب مياه الأمطار التابعة للأحياء ومدينة بورفؤاد ضمن حالة الطوارئ التى أعلنت عنها محافظة بورسعيد لمواجهة الطقس المتقلب

وصرح الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ أن سيارات الفاكيوم والنافوري انتشرت في شوارع الحي لسحب مياه الأمطار أول بأول لمنع تراكمها كما يجري تسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الحي على تواصل مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة، وبدورها تتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد أن عمال ومعدات المدينة انتشرت في مختلف الشوارع والميادين لسحب مياه الأمطار الغزيرة وتطهير بالوعات الأمطار والصرف الصحي كما يتم التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد لمتابعة الطقس المتقلب علي مدار الساعة.