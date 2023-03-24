إلغاء 20% من الرحلات الجوية بسبب مظاهرات باريس

قالت وكالة الانباء الفرنسي، إن الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي طالبت اليوم الجمعة، بإلغاء 20% من الرحلات الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بعد إضراب مراقبي الحركة الجوية احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد.

وأقرت سلطات الطيران الفرنسي، خلال الأيام السابقة، تخفيضات على برنامج الرحلات لمواءمة عددها مع عدد مراقبي الحركة الجوية وتجنّب المزيد من التعطيل.

وحذرت الإدارة من أنّ التخفيضات ستستمرّ طوال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الإثنين، قبل يوم جديد من التعبئة الوطنية مقرّر الثلاثاء.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن إرجاء زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا والتي كانت مقررة الأحد، بسبب الاحتجاجات المتواصلة على إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن «هذا القرار اتخذ من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس والملك صباح اليوم (الجمعة)».

ومنذ بداية الاحتجاجات، اضطرت الإدارة العامة للطيران المدني باستمرار للطلب من شركات الطيران إلى تقليص برنامج رحلاتها المغادرة والآتية من بعض المطارات.

التخفيضات الوقائية التي طبّقت طوال هذا الأسبوع ستستمرّ طوال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأربعاء المقبل على الأقلّ.