أمطار غزيرة أغرقت الشوارع بالقليوبية.. والمحافظة تدفع بسيارات الشفط

شهدت محافظة القليوبية، مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة أغرقت شوارع المحافظة، ودفع عدد كبير من المواطنين لعدم النزول في الشوارع وغلق المحلات وشوادر السلع الغذائية.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشوارع والطرق لشفط تجمعات مياه الأمطار فى كافة المناطق من أجل سهولة ويسر تحركات المواطنين وعدم تعطل حركة المرور بالطرق، مؤكدًا بانتشار سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لشفط المياه بصفة مستمرة ومتابعة أي تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدائري وشبرا بنها الحر وطريق مصر الإسكندرية الزراعى بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ بالتنبيه بالابتعاد عن الأعمدة الكهربائية بالشوارع والطرق أثناء سقوط الأمطار الغزيرة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين منوها على رفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء مدن المحافظة للتعامل بجدية مع سقوط وتجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالطرق والشوارع.

من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وقد أمر رئيس الشركة، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وجرى التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.