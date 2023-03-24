عقب صلاة التراويح.. عاصفة ترابية تضرب أنحاء محافظة قنا في ثاني أيام رمضان

شهدت شوارع وأنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، عاصفة ترابية قد ضربت المحافظة عقب إفطار اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، وسط استعدادات من الوحدات المحلية لمواجهة أي تغيرات محتملة في الطقس.

ومنعت العاصفة الترابية، خروج المواطنين للتنزه في الشوارع والميادين المختلفة، وذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة التراويح داخل المساجد في اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم.

في سياق اخر كان أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

واشار محافظ قنا، إنه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافطة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري، موجهًا بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.

كما شدد محافظ قنا على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة، كما وجه بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.