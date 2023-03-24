أحمد أمين بـ«وزن زائد» فى ثانى حلقات مسلسل «الصفارة»

بدأت مساء اليوم الجمعة، الحلقة الثانية من مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين على قناة "دي إم سي"، وبدأت بستايل جديد لأحمد أمين وهو في وزن كبير بعد استخدامه الصفارة التي تعود به للماضي.

وظهر أحمد أمين في دور رئيس شركة سياحة ويعمل على راحة العملاء الذين يريدون السفر حول العالم، ودعا العاملين معه في الشركة للعمل على راحة العميل الذي يريد أن يذهب في أي منطقة سياحية للترفيه عن نفسه.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دي إم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفًا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد أمين في 3 أغانٍ جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان .

ومن أولى القنوات المقرر عرض مسلسل "الصفارة" عليها هي قناة dmc، والتى ستقوم بإذاعة العمل فى الساعة 7.45.

كما يعرض المسلسل فى تمام الساعة 8 على قناة "دبي" الفضائية، بينما يعرض الساعة 11 مساءً على قنوات art.

كما سيتم طرح العمل فى على كل من منصة شاهد vip، ومنصة Watch it، بدءًا من الليلة.

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.