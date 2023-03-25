السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أطباء بلا حدود» تنقذ 190 مهاجرا أغلبهم من القصر فى البحر المتوسط

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أعلنت منظمة  أطباء بلا حدود الدولية إنقاذ 190 مهاجرًا في البحر المتوسط، بينهم عدد كبير من القصر غير المصحوبين بذويهم، وذلك عن طريق سفينة خاصة بالمنظمة، وأفادت المنظمة بأن طاقم سفينة "لويز ميشيل" عثر على المهاجرين ليلًا.

وذكرت المركب إنها عثرت على قارب خشبي مزدحم على نحو خطير على متنه 190 راكبًا، مضيفة أن طاقمها وزع سترات نجاة وحافظوا على استقرار الوضع.

وذكرت أنه تم نقل المهاجرين إلى سفينة "جيو بارينتس" التي تشغلها منظمة أطباء بلا حدود التي ترفع علم النرويج.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أن السلطات الإيطالية نصحتهم بالإبحار إلى باري المطلة على البحر الأدرياتيكي، ومن المتوقع أن ترسو سفينتهم هناك في غضون يومين.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، في حادث مأساوي مُتكرر بعنوان "مركب هجرة غير شرعية يلقى مصيره قبالة سواحل إيطاليا".

وقال التقرير: "لقي حوالي 60 مهاجرًا مصرعهم في غرق مركب قبالة مدينة كروتوني الإيطالية ولا تزال خدمات الطوارئ تبحث عن ناجين وسط حطام سفينة المهاجرين في طقس عاصف".

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن عمليات البحث لا تزال متواصلة غير أن الأمواج العالية تعوق عمل فرق الإغاثة.

وذكرت وكالة "إيه جي آي" أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزأين بسبب الأمواج، مضيفة نقلًا عن عنصر في فرق الإغاثة مشارك في عمليات الإنقاذ، أن بين الضحايا "طفلًا رضيعًا عمره بضعة أشهر".

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا، ولقي 60 مهاجرًا حتفهم بسبب غرق مركب قبالة مدينة كروتوني الإيطالية، حيث أظهرت صور للشرطة الإيطالية حطامًا خشبيًا متناثرًا على مسافة 100 متر من الشاطئ.

بينما انتظر الناجون نقلهم إلى مركز الاستقبال، وكان المركب ينقل حوالي 120 شخصًا وارتطم بالصخور على مسافة أمتار قليلة من الساحل. 

مركب إيطاليا هجرة أطباء بلا حدود الدولية أكبر قارب خشبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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