الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 15 مواطناً في حادثى انقلاب سيارتين بسبب انفجار الإطار الأمامي بالمنيا

انقلاب سيارتين
انقلاب سيارتين

أصيب 15 مواطنًا في حادثي انقلاب سيارتين بالمنيا، إحداهما على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، جنوب كمين الصفا إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، جنوب كمين الصفا نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، أسفر الحادث في إصابة 8 أشخاص، مقيمون جميعًا بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أصيب 7 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة، بطريق الصعيد الزراعي بحري مدخل دير مواس بسبب انفجار الإطار الأيمن الخلفي.

أسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

15 مواطن المنيا الطريق الصحراوي الشرقي كمين الصفا الأجهزة الأمنية محافظة المنيا عمليات النجدة

رئيس التحرير

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