الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد أسامة: أشجع الزمالك.. ومحنة وفاة ابني ضاعفت حبي لزوجتي

محمد أسامة
محمد أسامة

قال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، نجم مسرح مصر، إنه كان يشجع النادي الأهلي منذ طفولته، خاصة وأن والده كان من أشد المشجعين للنادي الأهلي، ولكن بعد ذلك تغيرت اتجاهاته وأصبح يشجع الزمالك.

تشجيع الزمالك

وأكد الفنان محمد أسامة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن العناد مع والده هو السبب في تشجيعه للنادي الزمالك، متابعًا: "كنت بحس بالمنافسة، أنا زملكاوي وأبويا أهلاوي، الأهلي والزمالك فريقين كبار".

وأضاف في حديثه، أنه أصبح يشجع الزمالك بشكل جنوني، وكان يحضر التدريب في فترة انتقال حسام حسن إلى نادي الزمالك، مضيفًا: "مش مشكلة خسارتنا من الزمالك".

فقدان الابن

وذكر أن محنة وفاة نجله كانت قاسية عليه بصورة كبيرة، ولكن هذه المحنة كان لها دور كبير في مضاعفة حبه لزوجته، التي وقفت معه في هذه الأزمة بالرغم من حزنها الشديد، معبراً": المواقف والسفر بيبينوا معادن الناس".

اوس اوس نجم مسرح مصر تشجيع الزمالك محمد أسامة مسرح مصر

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وائل لطفي

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