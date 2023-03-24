الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بحب أكون مع نفسى.. نيللى كريم: أرتدى قناع الصمت فى حالة حزنى

نيللي كريم
نيللي كريم

قالت الفنانة نيللي كريم، إننا في بعض الأحيان نضطر إلى ارتداء القناع في أوقات معينة، معقبة: "أفضل أن نكون على حقيقتنا ولا نرتدي أي أقنعة".

وأضافت الفنانة نيللي كريم خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية الحياة، أن القناع الذي تضطر إلى ارتدائه في أوقات حزنها، هو قناع الصمت، معقبة: "بحب أكون مع نفسي".

وعن القوة بالنسبة للفنانة نيللي كريم، قالت: "إن كلمة قوة كبيرة جدًا، ويمكن توضيحها حسب المواقف، لافتة أن الإنسان عندما يتحمل ويظل صامتًا حتى يستمر في الحياة، فإن هذه تعتبر قوة. 

وأشارت إلى أن أي شيء يخص عائلتها، تكون حريصة زيادة عن اللزوم، وذلك بسبب حبها المفرط لهم، لافتة إلى أن الزيجة الأولى لها كانت في عمر الـ 17، حيث كانت تفتقد إلى الأمان والاستقرار بعد والدها، خاصة أنها كانت تعيش فترة طويلة في روسيا، حيث كانت تدرس وكانت قد انتهت من دراسة الثانوية العامة، وبالتالي لم تكن تمتلك أصدقاء في مصر، كما أن كل أصدقاءها في فترة الطفولة ليسوا من مصر، كما أنها من الإسكندرية وليست من القاهرة، وسكان الإسكندرية يفهمون معنى أن تكون من الإسكندرية ومن ثم تنتقل للعيش في القاهرة، حيث يوجد اختلاف جذري بين المدينتين.

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