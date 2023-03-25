السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنوفية» ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة

سيارات شركة مياه
سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

تمركزت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمختلف أنحاء المحافظة استعدادا لهطول الأمطار المتوقعة، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

 

ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

 

وأكد نجيب أنه، تم وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحي وبلاعات الصرف الصحي وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياة الامطار فى الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات.

 

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.

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وائل لطفي

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