الحلقة 2 من مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»| عنبة ومايان السيد فى دويتو مميز

انتهت، اليوم الجمعة، الحلقة الثانية من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا على قناة سي بي سي بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا.

الحلقة 2 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وخلال الحلقة ظهر مطرب المهرجانات “عنبة” بشكل مميز في تجربته التمثيلية الأولى، حيث يقدم دور “علي” الذي يتعرف على سماح “مايان السيد” في الشارع أثناء انتظار والدتها ويبدأ بينهما حوارًا مميزًا بشكل كوميدي خفيف.

وخلال الحلقة، “يحاول الضابط حسام تمالك أعصابه تجاه تصرفات وطلبات سميحة، يستعد ”أكرم" للذهاب لسميحة وتطلب منه زوجته "فوقية" وتجسد دورها الفنانة شيماء سيف شراء بعض اللوازم قبل استقبال الضيوف، يستنجد أكرم بمجدي أحد جيرانه لمساعدته في تسيير سيارته المعطلة، يحاول علي التودد لسماح لمعرفة حكايتها وتخبره سماح بأن والدتها مسجونة.

وبدأت الحلقة بمشاجرة بين سميحة مع "شادية ووائل" ويجسد دورهم الفنان علاء مرسي والفنانة صفاء جلال من احتلوا شقتها، تتشاجر سميحة معهم وتتهمهم بالسرقة، يطلب "محسن" أحد الجيران بوليس النجدة لتبدأ سميحة وأولادها رحلة جديدة مليئة بالأحداث الكوميدية.

“1000 حمد الله ع السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.